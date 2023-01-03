New York, ABD'de "insan gübreleştirmeyi" yasallaştıran 6. eyalet oldu. İklim savunucuları arasında giderek daha popüler hale gelen bu gömme işlemi, insan kalıntılarının doğal yollarla çürüyüp besin bakımından zengin toprağa dönüşmesini sağlıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Vali Kathy Hochul'un cumartesi günü yöntemi yasallaştıran A382 sayılı kanun tasarısını imzalamasıyla New York, sürecin halihazırda yasal olduğu Kaliforniya, Vermont, Colorado, Oregon ve Washington eyaletlerine katıldı.

İnsan gübreleştirmesinde bedenler kapalı bir kapta odun talaşı gibi organik maddelerden oluşan bir yatağa konuyor ve yaklaşık iki ay boyunca çürümeye bırakılıyor. Sonunda, kalıntılardan yaklaşık 36 torba besin açısından zengin toprağa eşdeğer bir ürün elde ediliyor ve bu ürün aile üyelerine, istekleri doğrultusunda serpilmek üzere geri veriliyor.

Seattle'daki bir cenaze evi olan Recompose'un kurucusu Katrina Spade, Associated Press'e, "Yakma işleminde fosil yakıtlar kullanılıyor, gömme işlemi çok fazla arazi gerektiriyor ve karbon ayak izi var" dedi.

Birçok kişi için bir bahçeye ya da ağaca dönüştürülebilecek toprak haline getirilmek epey etkili.

Washington eyaletinde çevre dostu cenaze hizmeti sunan Return Home, New York Post'a verdiği bir röportajda yasayı "ülke çapında erişilebilir çevre dostu cenaze hizmeti için büyük bir adım" diye niteledi.

New York Eyaleti Katolik Konferansı'nın lideri dahil bazı dini liderler yeni yönteme karşı çıktı.

New York Eyaleti Katolik Konferansı İcra Direktörü Dennis Poust, geçen yıl yasa tartışılırken yaptığı açıklamada "Gübreleştirme ve gübreleme, sebze artıkları ya da yumurta kabukları için uygun olabilir ama cenazelerimiz için değil" demişti.

New York'un dışında yaşayan 63 yaşındaki yatırımcı Howard Fischer, NBC New York'a, kalıntılarının doğal yollarla çürümesini planladığını ve Vermont'taki aile evinin dışına serpilmesini düşündüğünü söyledi.

Bedenimin gübreleştirilmesinde kararlıyım ve ailem de bunu biliyor.

Recompose gibi girişimler, savunucularının sadece daha çevreci değil, aynı zamanda birçok geleneksel cenaze işleminden daha ucuz olduğunu iddia ettiği bu yeni defin vizyonunu finanse etmek için milyonlar topluyor.

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03/01/2023 21:37