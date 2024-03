New York Community Bank'tan 1 milyar doların üzerinde sermaye artırımı

Geçen yılın son çeyreğinde sürpriz zarar ettiğini açıklaması sonrasında sorunlar yaşayan ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 1 milyar dolardan fazla sermaye artırdığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada Liberty, Hudson Bay, Reverence, Citadel ve diğer kurumsal yatırımcılar ile New York Community Bank yönetiminin belirli üyelerinin, 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacağı duyuruldu.



Liberty'nin 450 milyon dolar, Hudson Bay'in 250 milyon dolar ve Reverence'ın da 200 milyon dolar yatırım yapması beklendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yatırımın, belgelerin tamamlanması ve geçerli düzenleyici onayların alınmasına tabi olduğu belirtildi.



Açıklamada, işlemle bağlantılı olarak şirketin yönetim kuruluna ABD'nin eski Hazine bakanlarından Steven Mnuchin, eski Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) başkanlarından Joseph Otting, Hudson Bay'den Allen Puwalski ve Reverence'dan Milton Berlinski'nin eklendiği, yeniden yapılanmayla birlikte kurulun üye sayısının 9'a indirildiği aktarıldı.



Otting'in New York Community Bank'ın Üst Yöneticisi (CEO) olacağı bildirilen açıklamada, CEO Alessandro DiNello'nun da icrada görevli olmayan başkan olarak atandığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mnuchin, bu yatırımı değerlendirirken bankanın kredi risk profilini dikkate aldıklarını belirterek, "Bankaya yatırılan 1 milyar doların üzerinde sermaye ile gelecekte rezervlerin artırılması gerekmesi durumunda artık yeterli sermayeye sahip olduğumuza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



DiNello da stratejik yatırımın, sürmekte olan dönüşümün olumlu bir onayı olduğuna dikkati çekerek, bir sonraki bölüme, güçlü bir bilanço ve likidite pozisyonuyla girdiklerini vurguladı.



Bankanın yeni yönetici ekibine değinen DiNello, yönetimin kazançları, karlılığı artırmak ve hissedarlar için artan değer sağlamak konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini anlattı.



New York Community Bank'ın 1 milyar doların üzerinde sermaye artırımı açıklamasının ardından toparlanan hisseleri TSİ 23.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.



Bankanın hisseleri, bugün nakit desteği arandığına ilişkin haberler sonrası yüzde 40'ın üzerinde düşerek 1,70 dolara kadar inmiş, hisselerde işlemler birkaç kez durdurulmuştu.

07/03/2024 08:46