New York metrosundaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Frank James yakalandı

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13/04/2022

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New York metrosundaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Frank James yakalandı

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısını gerçekleştiren Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

New York'ta salı günü Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralanmıştı.

New York polisi, 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin arandığını bildirmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

13/04/2022 22:14
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TAGS: New York metrosundaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Frank James yakalandı
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