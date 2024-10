New York Post açıkladı: Bu besinler sigara kadar zararlı

Uzun ve sağlıklı bir ömür için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Vücut sağlığı için protein, karbonhidrat ve lif alımının dengeli olması gerekiyor.



Tükettiğiniz her besin doğal ve sağlıklı gıdalar olmalı. Ancak bazen her sofrada bulunan ve severek tüketilen bazı besinler vücut için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD'li New York Post gazetesi dünyanın en sağlıksız besinleri açıkladı.

İŞLENMİŞ ET



Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor. Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. “Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, “İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir” diyor.

SOSİS

“İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, “Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili” dedi.

HİDROJENE YAĞLAR

Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, “Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir.

Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir” ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLUR



Sağlıksız beslenme kalp damar hastalıklarının riskini artırabilir. Yağ, kolesterol, şeker içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahılların tüketimindeki eksiklik yüksek tansiyon, kalp damar hastalıklarının gelişmesine neden olur. Bu sebeple kalp krizi ve inme riskini de artırır.

KİLO ALIMINA YOL AÇAR

Sağlıksız besinler vücutta yağ olarak depolanır. Yağ miktarının artması tip 2 diyabete yakalanma riskini de artırır. Kan şekeri seviyesinin ani yükselmesine yol açar.

DEPRESYON RİSKİ ARTAR

Sağlıksız bir şekilde beslenmediğimiz zaman bu durumdan beyin fonksiyonlarımız ve kan şekerimiz olumsuz yönde etkiliyor. Tabii ki bu doğrultuda ruh halimiz de etkileniyor. Araştırmalar tam tahıl, et, balık, meyve ve sebze gibi geleneksel bir beslenme düzeni uygulayan kişilerin, şeker ve işlenmiş gıdalar tüketen insanlara göre daha mutlu olduğunu gösteriyor.

BEYİN GELİŞİMİ ENGELLER

Yağ ve şeker oranı yüksek olan gıdaların tüketimi hafıza ve öğrenme yetilerini destekleyen beyin peptilerini baskılıyor. Araştırmalar bir haftaya yakın yağ, tuz ve yüksek kalori içeren bir beslenme düzeni uygulamanın bilişsel testlerde kötü performans göstermeye neden olduğunu ortaya koyuyor.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2024 15:02