New York seçmeni sandık başında

ABD’nin New York şehrinde bugün yapılan belediye başkanı seçiminin en güçlü adayı Demokrat partili Eric Adams sabah saatlerinde oyunu kullandı.

New York'ta belediye başkanlığı seçimlerine, Demokrat partili Eric Adams, Brooklyn bölgesindeki devlet okulu P81’e saat 07.30 civarı elinde, 5 kardeşi ile kendisini tek başına büyüten annesi Dorothy’nin çerçeveli fotoğrafı ile geldi.

Aynı zamanda Brooklyn İlçe Başkanı olan eski polis memuru siyahi Adams, oyunu kullandıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı.

Sandıkları akşam 21.00'de kapanacak

Adams, Cumhuriyetçi parti adayı, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa’ya karşı yarışıyor.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmen bulunuyor. Dolayısıyla Sliwa’ya Demokrat rakibi Adams karşısında şans verilmiyor.

New York’ta sabah 06.00’da başlayan oy kullanma işlemlerinde sandıklar akşam 21.00’a kadar açık kalacak.

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02/11/2021 15:20