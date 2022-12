New York Times çalışanları greve gitti

ABD merkezli 171 yıllık New York Times Gazetesi’nin 1.100 kişilik editör, muhabir ve diğer çalışan kadrosu, sözleşmede anlaşmaya varılamaması nedeniyle greve gitti. 40 yıl sonra ilk kez grev atmosferi oluşan New York Times’ta çalışanlar 8 Aralık’ta 24 saat boyunca iş bırakma eylemi yaptı

NewsGuild of New York sendikası ve New York Times, Mart 2021’de sona eren anlaşmanın ardından müzakere için yeniden masaya oturdu. Sendika, gazete çalışanlarının maaşlarının enflasyonun oldukça gerisinden kaldığını belirterek ücretlerde iyileştirmeye gidilmesini talep etti. Ayrıca sağlık ve emeklilik hakları konusunda da anlaşmaya varılmadığı takdirde greve gidileceğini açıkladı. Görüşmeler sonucunda taleplerin tamamı karşılanmadı ve sendika greve başlandığını duyurdu.

Sendika, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün adil bir anlaşmaya varmak için gereken her şeyi yapmaya hazırdık ancak yönetim görüşmenin bitmesine beş saat kala masadan kalktı. Sendika üyeleri, resmen 24 saatliğine greve gidiyor. Ne kadar değerli olduğumuzu biliyoruz” dedi.

Çalışanlar yüzde 10 zam talep ediyor

Sendika, gazete yönetiminin doğum yardımlarını genişletme ve emeklilik planını iptal etme gibi birçok talebi kabul ettiğini ancak maaş yükseltmesi yapılması ve sağlık fonlarına daha fazla katkıda bulunulması gibi “en önemli önceliklerini” reddettiğini söyledi. Gazete, sözleşmenin onaylanmasının ardından ücretleri yüzde 5,5 oranında artırmayı teklif ediyor ve bunu önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 3’lük zamların izleyeceğini belirtiyor ancak sendika, en az yüzde 10 maaş artışı konusunda ısrarcı. Gazete çalışanları, okuyucularına perşembe günü gazeteyi almama ve internet sitesine girmeme çağrısı yaparak grevin sesini yükseltmeyi hedefliyor.

