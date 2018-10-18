New York Times: Kaşıkçı olayı, ABD'nin İran planlarını zora soktu

Amerikan New York Times gazetesi, İran'ı sıkıştırma planında Suudi Arabistan ile yakın iş birliği yapan ABD Başkanı Donald Trumpyönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçıolayının kilit noktasında Suudi yönetiminin bulunmasından ciddi endişe duyduğunu yazdı.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta David E. Sanger imzalı "Kayıp Gazeteci Davası, Trump'ın İran'ı Sıkıştırma Planını Engelleyebilir" başlığıyla yayınlanan makalede, Trump yönetimi içinde, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarında tüm parmakların Suudi Arabistan'ı göstermesinden dolayı yaşanan sıkıntıları gündeme getirildi.



İRAN'A AMBARGO İÇİN KÖTÜ BİR ZAMANLAMA



Beyaz Saray'da ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırılan makalede, yetkililerin, Trump yönetiminin, 5 Kasım'da İran'ın tüm petrol ihracatını durduracak sert önlemler almayı düşündükleri bir dönemde Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında ana fail durumunda olmasının kendileri için kötü bir zamanlama olduğunu söylediği kaydedildi.



Habere göre, ABD'nin İran'a karşı planlanan kapsamlı ambargo stratejisinin işe yaraması için Trump yönetimi, İran'ın petrol satışlarını engelledikten sonra küresel fiyatları yükseltmeden petrolün dolaşımını sağlamak ve İran Körfezi'nde İran'ı kuşatma altına alacak yeni bir politika üzerinde çalışmak amacıyla Suudi yönetimine güveniyordu.



İran'a karşı söz konusu planın uygulanması halinde Suudilerin petrol gelirlerinde ciddi bir artış olmasının beklendiği ancak şu anda Kongre'nin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Krallığını cezalandırmasının konuşulduğunun belirtildiği makalede, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tam da bu zamanda alelacele Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin bu açıdan anlamlı bulunduğu kaydedildi.



ACIMASIZ MÜTTEFİK SUUDİ ARABİSTAN ÇELİŞKİSİ



Makalede Beyaz Saray yetkililerinin, Yemen'de dünyanın tepkisini çeken ölümcül askeri kampanyanın öncülüğünü yapan ve şu anda Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan Suudi Arabistan'ın acımasız bir müttefik görüntüsü verirken, yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ı bölgenin "zorbası" gibi göstermeye çalışmasının çelişki olduğunu ifade etti.



Cumhuriyetçi birçok ABD başkanıyla çalışan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard N. Haass'ın, "Bir ülkeye hem ambargo uygulayıp hem de beraber çalışabilmek özel bir durum gerektirir. Suudiler Yemen'de çocukları bombalarken, muhaliflere ve gazetecilere korkunç şeyler yaparken İran'ın davranışları üzerinde odaklanmak hiç de kolay değil." yorumuna yer verildi.



İran tarafından işlenmesi halinde kabul edilemeyecek olan birçok Suudi davranışının, İran'a odaklanan Trump tarafından affedilmek istenmesinin Kongre'deki çok sayıda temsilci dahil insan hakları grupları tarafından uygun bulunmadığına dikkat çekildi.