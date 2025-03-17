New York’ta bir kişi Times Meydanı'nda ateşe verildi

Olay, pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, alevler içindeki adam yaklaşık 30 metre koştu. Çevrede bulunan bir kişi yangın söndürücü ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Saldırgan aranıyor

Polis, saldırının rastgele mi yoksa hedef gözetilerek mi yapıldığını henüz tespit edemedi. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, mağdurun üzerine Patron marka tekila şişesiyle hızlandırıcı madde döküldüğünü ve ardından ateşe verildiğini belirtti.

New York’ta güvenlik tartışmaları alevlendi

Saldırı, New Yorklular arasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle sabah erken saatlerde polis varlığının yetersiz olduğunu dile getiren bölge sakinleri, yetkililerin güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini belirtiyor.

Olay, üç ay önce metroda yaşanan benzer bir saldırıyı hatırlattı. 57 yaşındaki Debrina Kawam, bir saldırgan tarafından metro vagonunda ateşe verilerek hayatını kaybetmişti. Olayın faili Sebastian Zapeta, olay yerinde yakalanarak cinayet ve kundakçılık suçlarından tutuklanmıştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte suç oranlarının azaldığını savunsa da, kamuoyunda güvenlik endişeleri sürüyor. Bu yıl yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde, sokak güvenliği konusunun en önemli tartışma başlıklarından biri olması bekleniyor.