New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesindeki 3 katlı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

ads ads ads ads
12/11/2023

ads
New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı


New York Post'un haberine göre, Brooklyn'de yerel saatle 04.30 sularında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yanan binadan çıkardığı 3 kişi, hastaneye kaldırılmalarının ardından yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına aldığı yangında, 14 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının sebebini araştırıyor.

12/11/2023 19:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: New York’ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.