New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor

New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

İsrail`in Gazze`deki sivilleri öldürmesini protesto etmek için pazar günü başkent Washington`da kendini ateşe vererek hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell`in yaptığını "çok cesurca" bulduğunu belirten Carroll, "Allah`ın izniyle, artık Filistin ve Gazze için ölmek zorunda kalmayacağımız bir zaman olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinlilere destek konuşması yapan New Yorklu kadın Haham Abby Stein de "Bir Yahudi, Haham ve İsrail vatandaşı olarak buradayım çünkü Yahudi olarak insanları öldürmemek ve her insanın ilahi olanın bir parçası olduğunu anlamak, benim için önemli bir dini ve kültürel inançtır" diye konuştu.

"New York Belediye Meclisinden gelen 100 milyon doların üzerindeki vergi geliri İsrail`i desteklemek için federal hükümete aktarılıyor." diyen Stein, New York Polis Teşkilatının İsrail hükümeti ve polisiyle yaptığı ortaklığın da sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda eğitimci ve yazar olduğunu dile getiren Stein, yaklaşan ramazan ayını işaret ederek, bunun "Gazze`de aç kalan milyonlarca insanı düşünmek için iyi bir zaman" olduğunu, insanları Gazze için, gıda ve para toplamaya teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.