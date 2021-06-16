New York’ta kısıtlamalar kalktı… Havai fişeklerle kutlandı

New York’ta, 18 yaş ve üzeri corona virüsü aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı.

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16/06/2021

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New York’ta kısıtlamalar kalktı… Havai fişeklerle kutlandı

New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York'un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette corona virüsü önlemlerinin çoğunun kaldırıldığını duyurdu.

Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.

Corona virüsü salgınında en çok vaka ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD’de, 34.3 milyon vaka ve 615 bin can kaybı kayıtlara geçti.

16/06/2021 09:27
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TAGS: New York, kısıtılama
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