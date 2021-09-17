New York’ta liderler ve BM genel sekreteri arasında üçlü görüşme iddiası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ay sonunda New York’ta üçlü bir görüşme yapacağına dair iddialar bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “New York’ta Üçlü Görüşme Kilitlendi- Başkan Anastasiadis, Guterres’in Huzurunda Tatar’la Olan Görüşmesini Teyit Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “Kıbrıs sorunundaki yeni bölümün yeri New York olacak” denildi.

Üçlü görüşmenin BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde “kilitlendiğini” öne süren gazete, iki liderin ΒΜ Genel Sekreterinin huzurunda baş başa görüşeceklerini ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sürecin yeniden başlamasına ilişkin uygun zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için özellikle nabız yoklama niteliğinde yeni bir görüşme için Tatar ile Anastasiadis’in New York’ta bulunmasının momentumundan faydalanmak istediğini yazdı. Bu görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açısından, BM kararları çerçevesi dışındaki tez ve fikirlerle görüşme yapılmasını kabul etmesinin söz konusu olmadığına dair tezlerini yinelemek için bir fırsat olacağı kaydedildi.

Bir toplantı için Atina’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunduğu sürede Kıbrıs sorunuyla ilgili bir üçlü görüşmenin yapılacağını teyit ettiğini öne süren gazete, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir çalışma kahvaltısını yapacağını söylediğini ancak tarihi tam olarak belirtmediğini ileri sürdü.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) atıfta bulunduğu “hükümet kaynakları” ise, BM Genel Sekreterinin, liderlerin bu ayın sonunda aynı anda New York’ta bulunmasıyla ilgili fırsatı değerlendireceğini ve şekillenen durumun tartışılması için liderlerle ortak bir görüşme yapmak isteyeceğini savundu.

Gazete “esasında Kıbrıs Türk tarafının tutumunun değişmesinin beklenmediği” de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Gayri Resmi Üçlü Görüşme ve Derinlerde BM Özel Temsilcisi- Kahvaltı 27 Eylül’e Kilitlendi” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’taki BM Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü görüşmenin gerçekleştirileceğini teyit etmesinin ardından “iki devlete ilişkin uzlaşmaz Türk tezine rağmen” diyaloğun yeniden başlamasına dair yeni perspektifler oluştuğunu öne sürdü.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin yeniden başlamasına dair herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmemesine rağmen, Türk tarafının kendine yönelik baskıların ardından BM Genel Sekreteri tarafından “özel temsilci atanmasına” razı olacağına dair bir ümit olduğunu ileri sürdü.

“Tüm göstergeler, özel temsilcinin Jane Holl Lute olacağı yönünde” iddiasında bulunan gazete, her şeyin Türk tutumuna ve işbirliği yapma konusundaki isteğine bağlı olacağını öne sürdü.

Öte yandan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “gayri resmi ve gündemsiz olması, herhangi bir açıklama yapılmasına dair taahhüt olmaması” şartıyla üçlü bir görüşmeye katılmayı kabul ettiği iddiasında bulundu.

Gazete, üçlü görüşme esnasında Anastasiadis’in, Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki diyaloğun Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına dair tezini netleştirmesini, aynı zamanda İngiliz önerilerinin Kıbrıs sorunundaki yeni bir diyalog için temel olarak kabul edilmediğini açıklığa kavuşturmasının beklendiğini kaydetti. Gazete, Anastasiadis’in görüşmede 1960 Anayasası’na geri dönülmesine dair önerisini izah etmesinin beklendiğini de belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak Avrupa Birliği’nin 9 Güney ülkesinin zirve toplantısının ardından New York’a hareket edeceğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Üçlü Görüşme 25 Eylül’de New York’ta” başlıklı haberinde, liderler ve BM Genel Sekreteri arasındaki üçlü görüşmenin 25 Eylül’de New York’ta gerçekleştirileceğini öne sürdü.

Görüşmenin, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’na hitap etmesinden sonra yapılacağını yazan gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Jane Holl Lute ve Elizabeth Spehar tarafından bilgilendirilmesinin ardından, liderlerin aynı anda New York’ta bulunmasından faydalanarak, sürecin devam etmesine dair önkoşullar olup olmadığını araştırma çabası içerisinde, ortak görüşmeye karar verdiğini savundu.

ANASTASİADİS BİDEN’LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde ABD Başkanıyla görüşme talebindde bulunduğunu yazan gazete, bunun mümkün olmaması halinde Anastasiadis’in ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le görüşmesi olasılığının araştırıldığını kaydetti.

Anastasiadis’in ABD’de bulunacağı süre içerisinde, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileriyle ve çeşitli ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini yazan gazete, Anastasiadis’in Amerika’daki Rum örgütleri ve Amerikan-Yahudi lobisiyle görüşeceğini belirtti.

Anastasiadis’in 29 Eylül’e kadar ABD’de kalacağı ve bunun akabinde 1 Ekim kutlamaları için adaya dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Haravgi ise konuyla ilgili haberlere “Hiçbir Taahhüt Olmadan Üçlü Görüşme- Görüşmenin 26-27 Eylül Civarında Olması Bekleniyor” başlığıyla yer verirken, “diplomatik kaynakların” gazeteye, New York’taki üçlü görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasını teşvik etmemesi durumunda, Kıbrıs sorununun uzun süreli bir çıkmaza gireceğini söylediklerini ekledi.

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17/09/2021 13:48