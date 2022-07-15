New York'ta maymun çiçeği paniği

ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği paniği yaşanıyor. Maymun çiçeği randevu web sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. Açık havada kurulan aşı merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

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15/07/2022

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New York'ta maymun çiçeği paniği

Vatandaşlar maymun çiçeğine karşı açık havada kurulan aşı merkezlerinde maymun çiçeği aşısı için kalabalık oluşturdu.

New York eyaleti resmi web sitesinde yer alan son verilere göre, New York'ta 14 Temmuz 2022 itibariyle, New York City'de 389, Westchester County'de 12, Suffolk County'de 4 olmak üzere toplam 414 doğrulanmış maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Diğer bölgelerde ise rakamlar şu şekilde:

3 Nassau County, 1 Sullivan County, 1 Chemung County, 1 Rockland County, 1 Erie County, 1 St. Lawrence County ve 1 Monroe County.

15/07/2022 09:30
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TAGS: New York
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