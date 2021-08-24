New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

ABD'nin New York şehrinde okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara koronavirüs aşısı zorunlu hale getirildi.

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24/08/2021

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New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer/BioNTech’in COVID-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.

Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.

New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.

24/08/2021 08:31
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TAGS: New York, okul çalışanları, aşı zorunluluğu
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