New York'ta patlama paniği: Rögardaki patlama bomba zannedildi

Dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği ünlü Times Meydanı'nda patlama sesi duyuldu.

Amerikalılar ve turistler korkuyla meydanı boşalttı, yaşanan panik cep telefonları ile kaydedildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, patlamanın rögarda meydana geldiğini açıkladı.

New York İtfaiyesi 3 rögar kapağında çıkan yangına müdahale etti.

Rögardaki patlamanın sebebi ve olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgiyse paylaşılmadı.

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11/04/2022 08:57