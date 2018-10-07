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New York'ta trafik kazası: 20 ölü

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07/10/2018

New York'ta trafik kazası: 20 ölü

ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazasımeydana geldiğini duyurdu.

Otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı.

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TAGS: newyork, abd
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