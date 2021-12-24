New York'ta ücretsiz koronavirüs test kiti dağıtıldı

New York'ta COVID-19 vakalarındaki artışın hızlanması üzerine yetkililer test kiti dağıttı. Ücretsiz kitleri almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

New York Belediyesi yetkilileri, Omicron'un hızla yayılmasına karşı şehrin farklı noktalarında, insanların evde kendi başına kullanabileceği test kitlerini ücretsiz dağıttı.

Belediyeye ait arabalarla dağıtılan test kitlerine ilgi büyük oldu.

Yetkililer bu şekilde, son günlerde test merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların ve laboratuvarlardaki personel eksikliği sorununun üstesinden gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vakalar yüzde 220 arttı

Eyaletin haftalık verilerine göre, New York şehrinde günlük pozitif vakaları bir hafta içinde yüzde 220'den fazla artarken salı günü sona eren yedi günlük dönemde şehirdeki pozitif vaka sayısı 89 bine yükseldi.

Aynı haftalık rapora göre New York hastanelerinde COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar yüzde 18 artarak 4 bin 452'ye ulaştı.

Geçen yıl ABD'de COVID-19 aşılarının uygulanmaya başladığı haftaya denk gelen dönemde koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışlar 6 bin civarındaydı.

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24/12/2021 09:12