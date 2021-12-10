New York'ta yeni binalara doğalgaz bağlanmayacak

Yeni mevzuat uyarınca 7 katın altındaki binalar 2023'ün sonuna kadar elektrikli hale gelecek. Sera gazı salımlarının şehir genelinde azaltılması çabaları kapsamında 7 kattan daha yüksek binalarınsa bu zorunluluğa 1 Temmuz 2027'ye kadar uyması gerekiyor.

New York emlak sitesi The Real Deal'a göre izinleri bu tarihlerden önce onaylanmış inşaat projeleri muaf tutulacak.

Tasarının görüşülmesi salı günü gece geç saatlere kadar sürdü. Gelecek perşembe günü şehir meclisinde nihai oylamanın yapılması bekleniyor.

Tasarıyı Brooklyn'in Brownsville, Ocean Hill, Bedford Stuyvesant ve Doğu Flastbush bölgelerini temsil eden şehir meclisi üyesi Alicka Ampry-Samuel sundu. Tasarının 51 sandalyeli şehir meclisinde 26 ortak sponsora sahip olması ve diğer üyelerden de destek alması beklendiği için onaylanması neredeyse garanti görülüyor.

#GasFreeNYC (Doğalgazsız New York Şehri) koalisyonu kampanyacılarına göre "2317 sayılı Takdim" diye tabir edilen tasarıyı, New York'un görevini bırakacak olan Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Şehir Meclisi Başkanı Corey Johnson da destekliyor.

Koalisyonun açıklamasında, "sanayinin zayıflatmaya yönelik tüm çabalarına rağmen" New York'un diğer şehir ve eyaletlere örnek alınacak bir model oluşturduğu belirtildi. (Time, ExxonMobil'in yakın zamanda New Yorkluları hedef alan tasarı karşıtı Facebook reklamları yayımladığını bildirmişti).

Koalisyonun açıklamasında, "Federal ve uluslararası düzeyde iklim eyleminin hızı kesilirken, New York Şehri iklim değişikliğiyle mücadele, hava kirliliğini azaltma ve iyi istihdam yaratma yolunda liderlik ediyor" dendi.

Grup, şehri eylülde kasıp kavuran İda Kasırgası'nın etkilerine "iklim eylemini geciktirmenin New Yorklular için ölümcül olduğunun acı bir hatırlatıcısı" ifadeleriyle atıfta bulundu.

Tehlikeli ani sel olaylarına yol açan ve şiddetli rüzgarlara neden olan bir fırtınada New York Şehri ve civar bölgelerde en az 43 kişi hayatını yitirmişti. Bilim insanları, iklim krizinin daha güçlü ve yıkıcı fırtınaları körüklediğine dair uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Ayrıca koalisyon, New York Valisi Kathy Hochul ve eyalet yasama meclisine, önceki aylarda sunulan ve eyalet genelindeki yeni inşaatlarda fosil yakıt kullanımını sona erdirecek bir yasayı onaylama çağrısında bulunmuştu.

Gün geçtikçe daha fazla belediye fosil yakıttan uzaklaşma geçişini yapıyor. Kaliforniya'da 2019'dan bu yana 50'nin üzerinde şehir, yeni inşaatlarda temiz enerji taahhüdü verdi.

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10/12/2021 11:44