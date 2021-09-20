New York’taki Yeni Türkevi Binası’nın açılışı bugün gerçekleştiriliyor

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20/09/2021

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New York’taki Yeni Türkevi Binası’nın açılışı bugün gerçekleştiriliyor

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası’nın açılışı bugün gerçekleştiriliyor. Binanın açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açılış törenine New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak. KKTC’ye de bir katın tahsis edildiği binanda Türkiye’nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği bulunacak. Yapımına 2017 yılında başlanan Yeni Türkevi Binası 171 metre yüksekliğinde, 36 katlı bir gökdelen olarak inşa edildi.   -

20/09/2021 16:45
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TAGS: New York, Türkevi Binası’
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