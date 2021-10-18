Newcastle-Tottenham maçında korkutucu olay

Newcastle United -Tottenham maçı, tribünde bir kişinin rahatsızlanması sebebi ile durduruldu.

ads ads ads ads
18/10/2021

ads
ads
ads
Newcastle-Tottenham maçında korkutucu olay

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 40. dakikasında korkutucu bir olay yaşandı.

Tribünde bir seyirci sağlık problemi yaşarken, durumun ciddiyeti sahanın içerisinden de fark edildi ve bazı oyuncular hakemi uyararak rahatsızlanan seyirci için yardım istedi. Bunun üzerine takımların sağlık ekipleri tribündeki seyirciye müdahale etmeye giderken, hakem de yaşanan kötü hadisenin ardından  maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Sağlık ekibinin seyirciye kardiyak defibrilatör ile müdahale ettiği görüldü.

Bir süre sonra karşılaşma ilk yarıda kaldığı yerden devam ederken, Newcastle'dan yapılan açıklamada seyiricinin durumunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

18/10/2021 09:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Newcastle, Tottenham
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.