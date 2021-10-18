Newcastle-Tottenham maçında korkutucu olay

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 40. dakikasında korkutucu bir olay yaşandı.

Tribünde bir seyirci sağlık problemi yaşarken, durumun ciddiyeti sahanın içerisinden de fark edildi ve bazı oyuncular hakemi uyararak rahatsızlanan seyirci için yardım istedi. Bunun üzerine takımların sağlık ekipleri tribündeki seyirciye müdahale etmeye giderken, hakem de yaşanan kötü hadisenin ardından maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Sağlık ekibinin seyirciye kardiyak defibrilatör ile müdahale ettiği görüldü.

Bir süre sonra karşılaşma ilk yarıda kaldığı yerden devam ederken, Newcastle'dan yapılan açıklamada seyiricinin durumunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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18/10/2021 09:36