Newcastle United Chelsea'yi ikinci yarıda yıktı

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. West Ham United, son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta Burnley'yi 2-1 yenerken Brighton, Nottingham Forest deplasmanında galibiyeti 3 golle aldı.

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26/11/2023

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Newcastle United Chelsea'yi ikinci yarıda yıktı


Premier Lig'de 13. haftaya 5 maçla devam edildi.

Haftanın önemli maçlarından Newcastle United-Chelsea karşılaşmasını ev sahibi ekip 4 golle kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Newcastle United, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak, Jamal Lascelles, Joelinton ve Anthony Gordon kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise Raheem Sterling'den geldi.

Chelsea'de Reece James, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 23'e yükseltirken Chelsea 16 puanda kaldı.

West Ham United son dakikalarda döndü

Günün diğer maçında West Ham United, son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçı 2-1 kazandı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Burnley, 49'da Jay Rodriguez'le öne geçti. 86'da Dara O'Shea kendi ağlarını havalandırırken 90+1'de Tomas Soucek galibiyeti getirdi.

West Ham United aldığı galibiyetle puanını 20 yaptı. Son sıradaki Burnley ise 4 puanda kaldı.

Brighton 6 maç sonra kazandı

Premier Lig'deki son 6 maçında kazanamayan Brighton, kötü gidişi Nottingham Forest deplasmanında bitirdi.

Roberto De Zerbi'nin ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Brighton'ın gollerini Evan Ferguson ve Joao Pedro (2) kaydetti. Nottingham Forest'ın golleri ise Anthony Elanga Morgan Gibbs White'dan geldi.

Bu sonuçla Brighton puanını 22 yaptı, Nottingham Forest ise 13 puanda kaldı.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Luton Town 2-1 Crystal Palace
Sheffield United 1-3 Bournemouth

26/11/2023 11:03
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TAGS: Newcastle United Chelsea’yi ikinci yarıda yıktı
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