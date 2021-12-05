Newcastle United ilk galibiyetini aldı

İngiltere Premier League'in 15. haftasında Newcastle United, kendi sahasında Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınen ve multi-milyarder sahipleri ile beraber çok önemli transferler yapıp İngiltere Premier League'de ses getirmesi beklenen Newcastle United, 15. haftaya son sırada ve galibiyetsiz bir şekilde girdi.

Sports Direct Arena'da ligde bu sezonun bir diğer formsuz ekibi Burnley'i ağırlayan Newcastle, Callum Wilson'ın 40. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla iki ekip, 10'ar puanla haftayı küme düşme potasında tamamladı. Burnley'nin geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanına çıkacağı karşılaşma yoğun kar yağışı sebebi ile ertelendiği için bir maçı eksik.

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05/12/2021 10:39