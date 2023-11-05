Newcastle United'dan Arsenal'a çelme

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05/11/2023

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Newcastle United'dan Arsenal'a çelme

Premier Lig'de Newcastle United, ağırladığı Arsenal'i 1-0 yendi.

Ligin 11. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Arsenal, St. James' Park'ta üst sıraları zorlayan Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Newcastle United'a 3 puanı getiren golü, 64. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sezon ilk kez kaybeden Arsenal, 24 puan ve maç fazlasıyla üçüncü sırada kalırken, 20 puanlı Newcastle United ise 6. sırada yer aldı.

 

05/11/2023 10:04
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TAGS: Newcastle United’dan Arsenal’a çelme
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