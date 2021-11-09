Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe oldu

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.

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09/11/2021

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Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe oldu

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Howe ile 2024 yazına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Howe, son olarak Ağustos 2020'ye kadar Bournemouth takımını çalıştırmış o tarihten sonra ise başka takım çalıştırmamıştı.

Newcastle United'ta teknik direktör Bruce ile 20 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.

Newcastle United, 11. hafta sonrasında 5 puanla 20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.

09/11/2021 10:43
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TAGS: Newcastle United, Howe, spor
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