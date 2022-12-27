İngiltere Premier Ligi'nin 17. maç haftasında Leicester City ile Newcastle United karşılaştı.

Mücadele 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 3. dakikada Wood, 7. dakikada Almiron ve 32. dakikada Joelinton'dan geldi.

Leicester City'de maça yedek başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı.

Zirvelere oynuyor

Newcastle United, bu sonuçla birlikte puanını 33 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

Oyuncuları parlıyor

Newcastle'da Bruno Guimaraes, geçtiğimiz sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele etmişti. Orta saha oyuncusu bu sezon ise, 3 gol ve 3 asiste ulaştı.

28 yaşındaki Paraguaylı Miguel Almiron ise, 16 maç sonunda 9 gol ve 1 asiste ulaştı. On numara oyuncusu takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

2003'den sonra ilk kez

Newcastle United, Premier Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı ve maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi. Takım, bu maçlarda sadece 2 gol yedi.

Diğer taraftan Newcastle, açılış haftası dışında Ocak 2003'ten sonra ilk kez 2. sıraya kadar yükseldi.

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27/12/2022 10:50