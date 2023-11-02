Newcastle'dan fark yiyen Manchester United 61 yıl sonra ilki yaşadı

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Newcastle United rakibini 3-0 mağlup edip turladı.



Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Miguel Almiron, 36. dakikada Lewis Hall ve 60. dakikada Joe Willock kaydetti.

MANCHESTER UNITED 61 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI



Öte yandan Manchester United, 61 yıl aradan sonra ilk kez Old Trafford'da üst üste iki maçta 3 veya daha fazla gol yiyerek mağlup oldu.



Manchester United, Newcastle maçı öncesi ligde konuk ettiği Manchester City'ye de 3-0 mağlup olmuştu.