Neymar, 2024 Kupa Amerika'da forma giyemeyecek

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle 2024 Kupa Amerika'da oynayamayacak.

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20/12/2023

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Neymar, 2024 Kupa Amerika'da forma giyemeyecek


Brezilya Milli Takımı'nın doktoru Rodrigo Lasmar, ülke basınına yaptığı açıklamada, dizinden ameliyat edilen Neymar'ın sahalara dönüşü için acele edilmeyeceğini belirtti.

Al Hilal'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun Ağustos 2024'te hazır hale gelmesini umduklarını kaydeden Lasmar, "Sabırlı olmalıyız. Daha çabuk iyileşmek için tedavi adımlarını atlamanın ve gereksiz riskler almanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağı ile menisküsündeki yırtık sebebiyle ameliyat edilen Neymar'ın sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kupa Amerika, 20 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

20/12/2023 12:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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