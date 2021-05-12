Neymar, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istediğini açıkladı

PSG ile sözleşme uzatan Neymar, Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Neymar, Ronaldo ile oynamak istediğini belirtti.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile geçirdiği son sezonda kulübüne kupa kazandıramamasının ardından iki tarafında yolları ayırmaya sıcak baktığı düşünülüyor. Neymar ise PSG ile olan sözleşmesini geçtiğimiz hafta uzatarak çıkacak transfer dedikodularının önüne geçti. Fakat son yaptığı açıklamayla da başka bir dedikodunun çıkmasına neden oldu.

GQ Fransa dergisine konuşan Neymar şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo ile yan yana oynamak istiyorum. Messi ve Kylian Mbappe gibi harika oyuncularla oynadım ancak henüz Cristiano Ronaldo ile oynamadım.

Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Bu her zaman en büyük hayalim olmuştur. Fakat PSG ile de her şeyi kazanmak istiyorum.

Şimdi neredeyse 30 yaşındayım ve kişisel düzeyde iyi bir kariyerim oldu."

Bu habere tepkiniz:



12/05/2021 16:05