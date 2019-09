Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 'Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum' dedi. Brezilyalı yıldız Mirror'a konuştu.

Neymar'ın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Hayalin nedir sorusuna, "Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum. Bu kadar basit." dedi.

"Her zaman mükemmel olamayız"

Yaptığı hatalar hakkında sorulan soruya Neymar, "İnsan her zaman mükemmel olamaz. Bence bu imkansız ve zor. Birçok kez yanıldım ve güvenimi yeniden kazanmak için çabaladım. Ama bence insanların hata yapması normaldir. Bu hayatın bir parçası." şeklinde konuştu.

"En kötü dönem"

PSG'de geçirdiği sakatlıklar hakkında konuşan Neymar, "Bu bir sporcunun kariyerinde yaşadığı en kötü dönem olsa gerek. İki yıl içinde iki ciddi sakatlık geçirdim ve neredeyse altı ay oynamadım. Ancak sakatlıklar oyuncunun kariyerinin bir parçası. Bunların olmaması için sürekli kendimizi hazırlamalı ve daha fazla çalışmalıyız. Fiziksel antrenörüm ve fizyoterapistim ile önleyizi egzersizler yapıyorum" açıklaması yaptı.

"Tarzını, yeteneklerini kaybedersin..."

Neymar, "Zihinsel olarak kendinizi iyi hissettiğinizde işler doğal olarak iyi gidiyor. Daha iyi oluyorsunuz. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız işler istediğiniz gibi gitmiyor. Güven sahip olmanız gereken en önemli özelliklerden biridir. Bunu kaybedersen, tarzını, yeteneklerini kaybedersin."ifadelerini kullandı.

"Fazla konuşkan biri değilim"

Neymar, "Fazla konuşkan biri değilim. Çok mahrumum ve kendim için her şeyi saklıyorum. Ailem, kız kardeşim, ailem ve arkadaşlarım, onlar için futbol oynuyorum ve her gün antrenman yapıyorum. Çünkü her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Hiçbir şeyim olmadığımda bana yardım ettiler ve bugün benim ilham kaynağım oldular." şeklinde konuştu.

"Her maç öncesi müzik dinlerim"

Brezilya'da neler yapıyorsun sorusuna Neymar, "Evdeyken, arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum, ailemle zaman geçiriyorum. Kısaca kendimi iyi hissettiren şeyler yapıyorum. Her maç öncesi müzik dinlerim ve bazen babamla birlikte dua ederin. Bunlar beni iyi hissettiren şeyler" dedi.

