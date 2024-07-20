Neymar zirvede: Bonservisine en çok ödeme yapılan futbolcular

Avrupa'da yeni sezon öncesinde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

İtalya Serie A takımlarından Milan, Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yla anlaşma sağladı. Milan, Morata için 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

İspanyol golcü için şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli böylece 204 milyon euroya ulaştı.

Futbol tarihinde bonservisine en çok ödeme yapılan isimler listesinde ilk sırada Neymar yer alıyor. İlk 5'te yer alan isimlere şu ana kadar toplam 1.4 milyar euro ödeme yapıldı.



Listesinin ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

Alvaro Morata - 204 milyon euro



Real Madrid - 20 milyon euro

Juventus - 30 milyon euro

Chelsea - 66 milyon euro

Atletico Madrid - 35 milyon euro

Juventus - 20 milyon euro

Atletico Madrid - 20 milyon euro

Milan - 13 milyon euro

Ousmane Dembele - 220 milyon euro



Borussia Dortmund - 35 milyon euro

Barcelona - 135 milyon euro

PSG - 50 milyon euro

Cristiano Ronaldo - 247 milyon euro



Manchester United - 19 milyon euro

Real Madrid - 94 milyon euro

Juventus - 117 milyon euro

Manchester United - 17 milyon euro

Romelu Lukaku - 339 milyon euro



Chelsea - 15 milyon euro

Everton - 35.3 milyon euro

Manchester United - 84 milyon euro

Inter - 74 milyon euro

Chelsea - 113 milyon euro

Inter - 7.8 milyon euro (kiralama)

Roma - 5.8 milyon euro (kiralama)

Neymar - 400 milyon euro



Barcelona - 88 milyon euro

PSG - 222 milyon euro

Al Hilal - 90 milyon euro