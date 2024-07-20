Neymar zirvede: Bonservisine en çok ödeme yapılan futbolcular
Bonservisine en çok ödeme yapılan futbolcular listesinde Neymar, listesinin ilk sırasında yer alıyor. Brezilyalı yıldızı Romelu Lukaku ve Cristiano Ronaldo takip ediyor.
20/07/2024
Avrupa'da yeni sezon öncesinde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
İtalya Serie A takımlarından Milan, Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yla anlaşma sağladı. Milan, Morata için 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
İspanyol golcü için şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli böylece 204 milyon euroya ulaştı.
Futbol tarihinde bonservisine en çok ödeme yapılan isimler listesinde ilk sırada Neymar yer alıyor. İlk 5'te yer alan isimlere şu ana kadar toplam 1.4 milyar euro ödeme yapıldı.
Listesinin ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
Alvaro Morata - 204 milyon euro
Real Madrid - 20 milyon euro
Juventus - 30 milyon euro
Chelsea - 66 milyon euro
Atletico Madrid - 35 milyon euro
Juventus - 20 milyon euro
Atletico Madrid - 20 milyon euro
Milan - 13 milyon euro
Ousmane Dembele - 220 milyon euro
Borussia Dortmund - 35 milyon euro
Barcelona - 135 milyon euro
PSG - 50 milyon euro
Cristiano Ronaldo - 247 milyon euro
Manchester United - 19 milyon euro
Real Madrid - 94 milyon euro
Juventus - 117 milyon euro
Manchester United - 17 milyon euro
Romelu Lukaku - 339 milyon euro
Chelsea - 15 milyon euro
Everton - 35.3 milyon euro
Manchester United - 84 milyon euro
Inter - 74 milyon euro
Chelsea - 113 milyon euro
Inter - 7.8 milyon euro (kiralama)
Roma - 5.8 milyon euro (kiralama)
Neymar - 400 milyon euro
Barcelona - 88 milyon euro
PSG - 222 milyon euro
Al Hilal - 90 milyon euro
20/07/2024 16:06