Neymar'a 2 yıl hapis cezası isteniyor

Neymar'a Barcelona'yla yaptığı sözleşmesinde yolsuzluk olduğu nedeniyle dava açıldı. Brezilyalı süper yıldızın 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr, Barcelona döneminden kalma sorunları yaşamaya devam ediyor.

El Pais'in haberine göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak. Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan mahkeme, Barcelona şehrinde görülecek.

İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor.

Dava Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldı. Yatırım şirketi Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahipti.

DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Yatırım şirketi Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep ediyor.

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

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28/07/2022 19:00