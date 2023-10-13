Neymar'a patlamış mısırlı tepki

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maç oynandı. Brezilya'nın Venezuela ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Neymar'a patlamış mısır kutusu fırlatıldı.

Arjantin konuk ettiği Paraguay'ı Nicolas Otamendi'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, 53. dakikada oyuna girdi.

Brezilya ise evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Venezuela maçı sonrası soyunma odasına doğru giderken Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kafasına bir Brezilya taraftarı, patlamış mısır kutusu attı. Neymar ile taraftarları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Alınan sonuçları şöyle:

Bolivya-Ekvador: 1-2

Arjantin-Paraguay: 1-0

Şili-Peru: 2-0

Brezilya-Venezuela: 1-1