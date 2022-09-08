Neymar'dan Icardi paylaşımı

Galatasaray, Parias Saint-Germain'den (PSG) Arjantinli Mauro Icardi'nin kiralanması için Fransız ekibiyle anlaştı. Oyuncunun PSG'den takım arkadaşı Neymar'dan, Arjantinli için başarı mesajı geldi.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin kiralanması için oyuncu ve kulübü PSG ile anlaştı. Arjantinli oyuncu, dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi. Arjantinli santrforu çok sayıda Galatasaraylı taraftar karşıladı. Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.

Icardi, havaalanında taraftarlara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.

NEYMAR'DAN ICARDI MESAJI

Galatasaray ile anlaşan Icardi için eski takım arkadaşı Neymar sosyal medyadan başarı mesajı paylaştı. Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu mesajında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Icardi kimdir?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.

Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.

Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.

Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

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08/09/2022 20:17