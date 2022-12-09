Neymar'dan tarihi gol

Brezilyalı yıldız Neymar, FIFA Dünya Kupası 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynadıkları maçta attığı golle 77 gole ulaşarak Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele'ye ait olan en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu.

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, efsane futbolcu Pele'nin rekoruna ortak oldu.

Milli takım kariyerinde 77. kez ağları havalandıran Neymar, en fazla gol atan Brezilyalı futbolcular listesinde zirvede yer alan efsane futbolcu Pele'yi yakalamayı başardı.

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09/12/2022 21:02