Neymar'ın 43 milyon Sterlin'lik ultra lüks evi

Âl Hilal'in PSG'den 90 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Neymar, çapraz bağ sakatlığını atlattı. Brezilyalı yıldız, bu sezon 2 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain ve Esteghlal maçlarında boy gösterdi.

Sezon sonu Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Neymar, Suudi Arabistan'da ev satın aldı. Brezilyalı yıldız böylece en pahalı mülküne sahip oldu.

Sun Sport'un haberine göre Neymar, Suudi Arabistan'da Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından daire aldı.

Burada şehir manzarasının yanı sıra yıldız oyuncunun kişisel havuzu da var. Neymar dilediği takdirde aracını da çatı katına çıkarabileceği bir sisteme sahip.

Neymar'ın tek yatırımı Suudi Arabistan'da değil.

Yıldız oyuncu Miami'de daha önce 20 milyon Sterlin'e sahil kenarından arsa almıştı.

Neymar ayrıca ülkesinde 7 milyon Sterlin'e ada almıştı.