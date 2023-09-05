N&F Badminton Akademi’den 15 madalya

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün 2. kez organize ettiği “Lefkoşa Badminton Open 2023 “ turnuvası tamamlandı.

Güney Kıbrıs’tan da sporcuların yer aldığı turnuva da birbirinden çekişmeli mücadeleler oynanırken, tüm sporcular büyük tecrübeler kazandı.

N&F Cyprus Sport Academy Kulübü Derneği başkanı Heyran Yamaç, Badminton branşının gelişimi için tüm kulüplerin böyle güzel organizasyonlar yaparak, hem sporumuzu daha iyi tanıtacağımızı hem de sporcularımıza daha çok tecrübeler kazandıracağını belirtti.

Öte yandan N&F Cyprus Sport Academy Kulübü Derneği, turnuva da mücadele eden tüm akademi sporcularını ve başarı gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuva da dereceye giren sporcular;

Büyükler Kategorisi

Tek Erkekler

1. Salih D.ÖZTÜRK(N&F Akademi)

2. Hüsnü Mercan (N&F Akademi)

3. Şahin Mahzari (N&F Akademi)

Tek Kadınlar

1. Lana AKHMADIEV(N&FAkademi)

2. Hazel AKSULAR(N&FAkademi)

3.İzgi MERTDİN(N&FAkademi)

Çift Erkekler

1. Hüsnü MERCAN / Airat AKHMADİEV (N&FAkademi)

2. Jacob ÖZİKİZ / Salih D.ÖZTÜRK(N&FAkademi)

3. Nevzad DENEREL / Turhan GÜNEY(LBK)

Çift Kadınlar

1. Olga Rashetnikova - Nadezdha Nazarenko(Güney Kıbrıs)

2. Safiye Zümer - Eren Özuyanık (LBK)

3. Hazel AKSULAR / İzgi MERTDİN(N&FAkademi)

Karışık Çiftler (Mix)

1. Airat / Lana AKHMADİEV (N&FAkademi)

2. Yanik Bhageerutty - Olga Rashetnikova (Güney/Kıbrıs)

3. Nevzad Denerel - Renk Duru Denerel (LBK)

11 Yaş Altı Tek Erkekler

1. Arın Bolkaner (LBK)

2. Rüzgar Dellaloğlu (LBK)

3. Güney SERİNYÜREK(Akademi)