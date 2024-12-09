N&F Cyprus Sport Academy’de Lefkoşa’ da Yeni Dönem

Yeni Badminton Koçu Cafer Yöncü ile İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi!

N&F Cyprus Sport Academy Badminton Kulübü, geçtiğimiz gece Lefkoşa Başaran Spor Salonun’da sporcularıyla buluşan yeni badminton koçunu büyük bir heyecanla karşıladı. Sporcularımız ve koçumuz, keyifli bir tanışma ve kaynaşma sürecinin ardından bir saatlik etkili bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman sırasında yeni antrenörümüz, sporcularla birebir ilgilenerek hem teknik hem de taktik anlamında önemli bilgiler paylaştı.

Sporcularımızın gösterdiği enerji ve koçumuzun yenilikçi yaklaşımı, kulüp adına parlak bir dönemin habercisi oldu.

N&F Cyprus Sport Academy, sporcularına uluslararası standartlarda eğitim sunma hedefiyle hareket ederken, yeni koçumuzla badminton branşında daha büyük başarılara imza atmayı amaçlıyor.



Akademi Başkanı Heyran YAMAÇ, bu özel geceye dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Badminton’u yıllar önce birlikte bu salonda oynadığım ve bu branşın ilk başladığı yer olan Lefkoşa Başaran Spor Salonun’da Yeni antrenörümüz Cafer Yöncü’yü yıllardan sonra tekrardan başladığımız yerde buluştuğumuz için hem şahsım adına hem kulübüm adına çok mutluyum. Yeni antrenörümüzün bilgi birikimi ve sporcularımızın azmiyle birlikte badminton branşında tarih yazacağımıza inanıyoruz.”