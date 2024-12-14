N&F Cyprus Sport Academy’de Yeni Koç

Ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden N&F Cyprus Sport Academy Badminton Kulübü, geçtiğimiz gece Lefkoşa Başaran Spor Salonu’nda sporcularıyla buluşan yeni badminton koçunu büyük bir heyecanla karşıladı.

Sporcular ve yeni koç Cafer Yöncü keyifli bir tanışma ve kaynaşma sürecinin ardından bir saatlik etkili bir antrenman gerçekleştirdiler. Yöncü, antrenman sırasında sporcularla birebir ilgilenerek hem teknik hem de taktik anlamda önemli bilgiler paylaştı.

Sporcuların gösterdiği enerji ve Yöncü'nün yenilikçi yaklaşımları dikkat çekerken kulüp adına parlak bir dönemin de habercisi oldu. N&F Cyprus Sport Academy, sporcularına uluslararası standartlarda eğitim sunma hedefiyle hareket ederken, yeni koç Cafer Yöncü ile birlikte badminton branşında daha büyük başarılara imza atma hedefi de masaya yatırıldı ve bunun için planlamalar başlatılldı.

Yamaç: Tarih yazacağız

Akademi Başkanı Heyran Yamaç, bu özel ve anlamlı geceye dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı; “Badminton’u yıllar önce birlikte bu salonda oynadığım ve bu branşın ilk başladığı yer olan Lefkoşa Başaran Spor Salonu'nda yeni antrenörümüz Cafer Yöncü ile yıllardan sonra tekrardan başladığımız yerde buluştuğumuz için hem şahsım adına hem kulübüm adına çok mutluyum. Yeni antrenörümüzün bilgi birikimi ve sporcularımızın azmiyle birlikte badminton branşında tarih yazacağımıza inanıyoruz.”