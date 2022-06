NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun beşinci etkinliği olan “NG Kütahya Seramik Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” Zet Karting Leisure Center’de, 21 Haziran Salı günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “NG Kütahya Seramik Klasik Otomobil Slalom Yarışı” yılın ilk slalomu olacak. 21 Haziran Salı akşamı Zet Karting Leisure Center’de yapılacak etkinliğin başlama saati 18.00 olarak duyuruldu. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

2 farklı pist şeklinde yarışlar olacak

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler Zet Karting pisti içerisinde hazırlanmış A ve B pist şeklinde yarışacaklar. A pistinde E,F,G,H klasmanına kayıt yaptıran yarışçılar mücadele edecek. Daha süratli ve uzun olan B pistinde ise Turing klasmanı yarışçıları mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekler. Ayrıca E,F,G,H klasmanlarındaki yarışçılar dilekçe ile müracaat ederek, hem A pistinde, hem de B pistinde yarışabilecekler. Her iki pist şeklinde de mücadele edecek yarışçılar pist etrafında ve kukalar arasında 2 tam tur atacaklar.

Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW cup

9.Mini cup

10.Mercedes cup

11.Ford cup

12.BMW cup

