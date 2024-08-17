Nice, Beka Beka'nın sözleşmesini feshetti

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17/08/2024

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Nice, Beka Beka'nın sözleşmesini feshetti

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, 2 sezon önce 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Alexis Beka Beka'nın sözleşmesini feshetti.

Yaz transfer döneminde Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan Nice, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka ile yollarını ayırdı.

Nice, Beka Beka'yı 2022'de Lokomotiv Moskova'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fransız oyuncu, Nice geçirdiği 2 sezonda 22 maça çıkarken 1 gol attı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Alexis Beka Beka, geçen sene yaz aylarında intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

17/08/2024 10:07
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TAGS: Nice, Beka Beka’nın sözleşmesini feshetti
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