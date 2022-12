Nicolas Cage, çocukluğunu uzaylı olduğuna inanarak geçirmiş

Nicolas Cage, çocukluğunu bir uzaylı olduğuna inanarak geçirdiğini itiraf etti.

Independent Türkçe’nin haberine göre, 58 yaşındaki oyuncu yeni bir röportajda, "normal organlara ve normal bir iskelete" sahip olduğunu keşfettiğinde şoke olduğunu itiraf etti.

Rampstyle dergisine konuşan oyuncu, "Babam bana kendisini bana tanıtmak zorunda hissettiğini söyledi çünkü ben tam bir uzaylıymışım" dedi.

Çocukken doktora gittiğim gün normal organlara ve normal bir iskelete sahip olduğumu öğrendiğimde şoke oldum çünkü başka bir gezegenden geldiğime emindim.

Cage ayrıca diğer insanlarla bağlantı kurmakta zorlandığını ve bunun da sanat alanında kariyer yapmasına yol açtığını söyledi.

David Bowie'yi Dünyaya Düşen Adam'da (The Man Who Fell to Earth) izlediğimde bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim, bu yüzden oyuncu oldum.

Bu yaz, Cage'in en tanınmış filmlerinden biri olan Büyük Hazine'nin (National Treasure) bir televizyon dizisine uyarlanacağı açıklanmıştı.

Bununla birlikte San Diego Comic-Con 2022'de yapılan duyuru sırasında, ilk bölümü 14 Aralık'ta yayımlanan dizide Cage'in yer almayacağı ortaya çıkmıştı.

Her ikisi de filmlerde yer alan Justin Bartha ve Harvey Keitel, dizi için rollerini yeniden canlandırıyor. Onlara Lisette Alexis, Breeda Wool ve Lyndon Smith eşlik ediyor.

Son yıllarda Cage, sahip olduğu tuhaf nesne koleksiyonuyla da manşetlere çıkıyor.

Bunlar arasında kendisini "hipnotize etmeye" çalışan iki kral kobra ve 150 bin dolara satın aldığı, Superman'in yer aldığı ilk çizgi roman da bulunuyor.

Cage bir müzayedede 276 bin dolara bir dinozor kafatası bile satın almasına karşın, Moğolistan'dan yasadışı yollarla kaçırıldığının anlaşılması üzerine kafatasını iade etmek zorunda kalmıştı.

Durumu değerlendirirken, "Elbette bu eser ait olduğu ülkeye verilmelidir. Ama kim bilebilirdi ki? Ayrıca paramı hiç geri alamadım. Dolayısıyla bu kötü oldu" demişti.

15/12/2022 20:40