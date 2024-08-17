Nicolas Cage'in yeni rolü belli oldu

1996'da "Leaving Las Vegas" adlı filmle Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Nicolas Cage, Amerikan futbolunun efsane ismi John Madden'ı canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise David O. Russell oturacak. “Madden” adını taşıyacak olan filmin senaryosunu da David O. Russell kaleme alacak.

2021 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden John Madden, 1970'li yıllarda Oakland Raiders'ın baş antrenörüydü.

Yönetmen David O. Russell son olarak Margot Robbie ile Christian Bale'in rol aldığı "Amsterdam" filminin yönetmen koltuğunda oturmuştu. Yönetmenin, Cage ile anlaşmadan önce rol için Will Ferrell ve Hugh Jackman'ı düşündüğü biliniyor.

"YAPAY ZEKADAN ÇOK KORKUYORUM"

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda Hollywood'da yapay zeka kullanımıyla ilgili konuştu. The New Yorker'da yayınlanan bir röportajda Cage, üzerinde çalıştığı bir program ve film için "tarama yaptıracağını" paylaştıktan sonra yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirdi.

Cage, "Beni bir bilgisayara koyup göz rengimi ve değişimimi eşleştirmeleri gerekiyor; bilmiyorum. Vücudumu çalacaklar ve dijital yapay zeka aracılığıyla onunla istediklerini yapacaklar. Umarım yapay zeka değildir. Yapay zekadan çok korkuyorum. Bu konuda düşüncelerimi her zaman dile getiriyorum" açıklamasında bulundu.