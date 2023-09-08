Nicolas Pepe Trabzonspor için geldi

Trabzonspor ile prensipte anlaşan Arsenal'in sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, İstanbul'a geldi. Pepe'yi taşıyan özel uçak sabaha karşı 04.40 sıralarında İstanbul'a indi.

Pepe'nin sağlık kontrollerinin ardından Fildişi Sahilli oyuncunun bordo mavili takıma resmi imzayı atması bekleniyor.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Pepe İstanbul yolculuğu sırasında uçaktan şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"

"Buraya; şampiyon olmak ve başarılar kazanmak için geldim"