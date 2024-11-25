Nicole Kidman da ABD'yi terk ediyor

Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, iddialara göre ABD'den taşınma kararı aldı.

Daily Mail'in haberine göre, Nicole Kidman ve eşi Keith Urban, çok zor bir yılın ardından memleketleri Avustralya'ya geri dönmeyi planlıyor.

SÜREKLİ SEYAHAT EDİYOR

57 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında annesi Janelle'in ölümü nedeniyle Sidney'e geri döndü ancak son dönemde birçok yapımda rol alan oyuncu, film tanıtımları için sık sık Amerika'ya gitmek zorunda kaldı.

Oldukça yoğun bir programı olan ve yeni projesinin çekimleri için sık sık ülke değiştiren yıldız, artık Avustralya'da yaşamak istiyor.

"HAYATLARININ EN KÖTÜ YILI"

Sevdiklerinin, oyuncunun 'tükenmişlik sendromu'na yakalanmasından endişe ettiği ve Kidman ile eşinin Avustralya'ya dönmeyi düşündüğü biliniyor.

Woman's Day'e konuşan bir kaynak "Nicole ve Keith hayatlarının en kötü yılını yaşadı, birlikte neredeyse hiç vakit geçirmediler ve en sıkıntılı zamanlarında bile Nicole tek başınaydı. Herkesin aklındaki en büyük endişe, buna daha ne kadar dayanabileceği" ifadelerini kullandı.

Kidman'ın eşi Keith Urban'ın, şubat ayında sona erecek 10 konserlik Las Vegas turnesinin ardından eşini desteklemek için turneden çekilmeyi düşündüğü söyleniyor.

ANNESİNİ KAYBETTİ

İtalya’da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ödülleri'nde Nicole Kidman, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. "Babygirl" filmindeki performansıyla ödüle layık görülen oyuncu, aldığı kötü haber nedeniyle ödülünü alamadı.

Kidman'ın isminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan "Babygirl" yönetmeni Halina Reijn, Kidman'ın yerine açıklama yaptı ve oyuncunun annesinin ölüm haberi nedeniyle Venedik'ten ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kidman daha sonra "Bugün, cesur ve güzel annem Janelle Anne Kidman'ın vefatından kısa bir süre sonra Venedik'e vardım. Şaşkınım, ailemin yanına gitmem gerekiyor, bu ödül annem için" açıklamasında bulundu.

YENİ FİLMİYLE GÜNDEMDE

Kidman'ın yeni filmi Babygirl, New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.

Filmde Kidman'a Sophie Wilde, Antonio Banderas ve Jean Reno gibi isimler eşlik ediyor.

HANGİ İSİMLER TAŞINMA KARARI ALDI?

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Hollywood'un bazı ünlü isimlerinin, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD'den taşınma kararı aldığı ortaya çıktı.

Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı.