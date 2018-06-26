Nicole Kidman mutlu evliliğin sırrını açıkladın

Oyuncu Nicole Kidman, müzisyen Keith Urban’la 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrını verdi. Ünlü çiftin davranışı, günümüz telefon alışkanlıklarına göre uygulaması biraz zor görünse de imkansız değil.

Hollywood’un gözde çiftlerinden Nicole Kidman (51) ve Keith Urban (50) 12’nci evlilik yıldönümlerini kutladı.

Kidman, Parade dergisine verdiği röportajda mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Kidman, “Hiçbir zaman mesajlaşmıyoruz” dedi.

Bugünlerde, başrolde yer aldığı Big Little Lies dizisinin ikinci sezon bölümlerini çeken Kidman, eşiyle telefon alışkanlıklarını şöyle anlattı: “Her zaman konuşuyoruz ve FaceTime görüşmesi yapıyoruz ama mesajlaşmıyoruz, çünkü mesajlaşmanın gerçek anlamı saptırdığını düşünüyorum.”

Kidman, “Ne demek istiyor deyip yorumlamak yanlış. Aşkımla aramda böyle bir şey olmasını istemiyorum” dedi.

Oscar’lı oyuncu, her zaman birbirlerini aramayı tercih ettiklerini söyledi.

Kidman ve Urban, tanışmalarından bir yıl sonra 2006 yılında Avustralya’da evlendi.

Çiftin ilk çocuğu Sunday Rose 2008’de, ikinci çocuğu Faith Margaret ise 2010’da doğdu.

Nicole Kidman, 2001 yılında Tom Cruise’dan ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Keith Urban’la tanışmadan önce Lenny Kravitz ve Robbie Williams ile ilişki yaşamıştı.