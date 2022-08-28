Nicosia Dance House 29-31 Ağustos Yeni Dönem Kayıt Günleri başlıyor.

Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; 29 ve 31 Ağustos tarihleri 16:00-19:00 saatleri arasında yeni dönem kayıt ve bilgi günlerimiz olacaktır. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.

Yeni dönem Kontenjanımız sınırlı sayıda olacaktır.

İletişim: 0548 857 07 09

4-19 yaş Dans sınıflarımız

Ballet

Urban / Hip Hop

Contemporary (Beginner )

Contemporary ( Advanced)

Physical theatre ( Dance )

Modern Dance

YM Style ( Beginner )

YM Style ( Advanced )

Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi

KKTC ve Türkiye - ISTD Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi

GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı

Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )

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28/08/2022 09:30