Nicosia Dance House 29-31 Ağustos yeni dönem kayıt günleri başlıyor
28/08/2022
Nicosia Dance House 29-31 Ağustos Yeni Dönem Kayıt Günleri başlıyor.
Nicosia Dance House'dan yapılan açıklamaya göre; 29 ve 31 Ağustos tarihleri 16:00-19:00 saatleri arasında yeni dönem kayıt ve bilgi günlerimiz olacaktır. Nicosia Dance House, KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi olmaktadır.
Yeni dönem Kontenjanımız sınırlı sayıda olacaktır.
İletişim: 0548 857 07 09
4-19 yaş Dans sınıflarımız
Ballet
Urban / Hip Hop
Contemporary (Beginner )
Contemporary ( Advanced)
Physical theatre ( Dance )
Modern Dance
YM Style ( Beginner )
YM Style ( Advanced )
Nicosia Dance House; İngiltere merkezli uluslararası ISTD Onaylı Dans Eğitim Merkezi
KKTC ve Türkiye - ISTD Tek YETKİLİ eğitmeni Yaşhan Dilhan ile Dans Eğitimi
GCSE ve A-level İngiltere merkezli ISTD Uluslararası Dans Sertifika Programı
Modern Theatre ( Modern, Jazz, Basic Rhythm, Ballet )