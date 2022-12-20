Nicosia Dance House Girne’de Büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı

Nicosia Dance House Dans Eğitim Merkezi etkinlikte yoğun ilgi ve seyirci tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen Muhteşem Yılbaşı Şenliği etkinliğinde Nicosia Dance House öğrencileri güne dansları ile renk kattılar. Nicosia Dance House tarafından etkinliğe özel yeni yıl konsepti ile hazırlanan 2 dans koreografisi yoğun ilgi ve beğeni ile karşılandı. Etkinlikte birde ücretsiz dans atolyesi gerçekleştiren Nicosia Dance House dans öğretmeni Yaşhan Dilhan ve ekibi çocukların yoğun ilgisi ve katılımları ile çocuklara muhteşem anlar yaşattılar.

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20/12/2022 09:43