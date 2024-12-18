Nicosia Dance House Girne’de Büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı

Nicosia Dance House Dans Eğitim Merkezi etkinlikte yoğun ilgi ve seyirci tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen Muhteşem Yılbaşı Şenliği etkinliğinde Nicosia Dance House öğrencileri güne dansları ile renk kattılar. Nicosia Dance House tarafından etkinliğe özel yeni yıl konsepti ile hazırlanan dans koreografisi yoğun ilgi ve beğeni ile karşılandı. Gösteri sonrası izleyicilerinde katılımı ile coşku dolu anlar yaşandı.