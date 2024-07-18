Nicosia Dance House Muhteşem Dönem Sonu Dans Gösterisi Bu Akşam Sahnede Olacak

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18/07/2024

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Nicosia Dance House Muhteşem Dönem Sonu Dans Gösterisi Bu Akşam Sahnede Olacak

Nicosia Dance House KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi GELECEĞE BAKIŞ 7. DÖNEM SONU DANS GECEMİZ ile bu sene yine sahnede olacağız. Konusu ve tamamı YAŞHAN DİLHAN’ın koreografilerinden oluşan TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN sahnede olacağı gösterimiz bu sene de her zamanki gibi iki yarıdan oluşacak ve yine SİNEMA TADINDA HİÇ DURMADAN öğrencilerimiz tarafından sahnede sergilenecek. Gösterimiz 18 Temmuz 2024 PERŞEMBE gecesi 20:00’da Rauf Denktaş University Kültür Merkezi  Lefkoşa (eski Mısırlızade sineması) salonunda gerçekleşecektir.

Gösterimiz Ücretsiz olup gelip izlemek isteyen herkese açık olacaktır.

İletişim ve bilgi 0548 857 0709

18/07/2024 15:00
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TAGS: Nicosia Dance House
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