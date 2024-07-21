Nicosia Dance House Muhteşem Dönem Sonu Dans Gösterisi Yoğun İlgi ile Gerçekleşti

Nicosia Dance House KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi GELECEĞE BAKIŞ 7. DÖNEM SONU DANS GECESİ 18 Temmuz perşembe akşamı Rauf Denktaş University Kültür Merkezi Lefkoşa sahnesinde gerçekleşti.



Gece boyu seyirci tarafından büyük ilgi ve beğeni ile izlenen gösteride ALKIŞLAR HİÇ SUSMADI.



Konusu ve tamamı YAŞHAN DİLHAN’ın koreografilerinden oluşan TÜM ÖĞRENCİLERİN sahne aldığı gösteri bu sene de her zamanki gibi iki yarıdan oluşan ve yine SİNEMA TADINDA HİÇ DURMADAN öğrenciler tarafından sahnede sergilendi.



Gösteri Yaşhan Dilhan’ın solo dansı ile sona erdi. Gece sonu tüm öğrenciler, yardımcılar ve eğitmen Yaşhan Dilhan izleyiciler tarafından AYAKTA ALKIŞLANDI.

Nicosia Dance House

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